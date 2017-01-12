30 человек стали заложниками бурана на трассе «Бородулиха-Жезкент»

Эта дорога из-за сильной метели, нулевой видимости и переметов была закрыта с 12 часов дня. Граждане, которые успели выехать, оказались заложниками бурана. В общей сложности в снежном заносе оказалось порядка 30 человек. Люди находились в 12 км от села Жезкент.

На помощь поспешили сотрудники близлежащей пожарной части Бородулихинского района. Спасатели ПЧ-52 на трех единицах техники эвакуировали 18 человек. 13 людей от эвакуации отказались, побоявшись оставить свой транспорт. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников в Жезкенте, 2 человека, проживающие в Усть-Каменогорске, временно остановились у пожарных в части.

Среди эвакуированных никто не пострадал. Всю ночь на данном участке дороги производились очистительные работы. Ситуацию усложняли неблагоприятные погодные условия.

На 8 утра дорога областного значения «Бородулиха-Жезкент», по информации «ОблШыгысЖол», открыта. Вместе с ней с 6 утра открылась трасса «Семей-Караул».