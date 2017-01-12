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08:06 (мск), источник: dostup1.ru

Три человека стали жертвами ДТП на встречке в Челябинской области

В результате столкновения двух иномарок один человек погиб, двое были госпитализированы.

В Челябинской области произошло смертельное ДТП на встречке — в результате столкновения двух иномарок один человек погиб, двое пострадали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Миасса.

Авария произошла вечером 11 января на 1 785 км трассы Москва — Челябинск. Житель Сатки 1969 года рождения, управляя Opel Corsa, выехал на встречку и врезался в Volkswagen с 52-летним челябинцем за рулем.

В результате аварии пассажирка Volkswagen, челябинка 1947 года рождения, скончалась на месте, 40-летняя женщина из Opel Corsa госпитализирована, также ушибы, переломы и ссадины получила пассажирка 1968 года рождения из Volkswagen.

Отметим, что оба водителя имеют большой стаж управления автомобилем, шофер Opel Corsa за рулем 17 лет, а водитель второй иномарки — 34 года.

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