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07:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двое мужчин под видом полицейских грабили круглосуточные торговые павильоны в Хабаровске

Преступления были совершены в Индустриальном районе краевой столицы.

Хабаровск, 12 января, AmurMedia.

В Хабаровске вынесен приговор обвиняемым, которые представлялись сотрудниками полиции и совершили серию грабежей и разбойное нападение. Преступления были совершены в декабре 2015 года в Индустриальном районе краевой столицы. Жертвами нападений стали продавцы круглосуточных торговых павильонов, которые расположены на автобусных остановках, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Двое мужчин представлялись сотрудниками правоохранительных органов, обвиняли работниц в незаконной реализации спиртного и требовали оплатить штраф на месте наличными деньгами.

Первым объектом нападения стала торговая точка на остановке «Парк имени Гагарина». Поверив, что поздние покупатели действительно сотрудники органов внутренних дел, продавец пустила подельников внутрь. Злоумышленники заломили женщине руки за спину и обыскали помещение. Их не смутило, что свидетельницей произошедшего стала несовершеннолетняя дочь потерпевшей. С собой подозреваемые унесли четыре тысячи рублей личных денег работницы.

Через сорок минут по аналогичному сценарию они пытались ограбить павильон на остановке «Судоверфь». Однако продавец вовремя заподозрила обман и на настойчивые требования открыть и отдать деньги, попросила предъявить удостоверение. Злоумышленники вынуждены были скрыться.

Следующей остановкой обвиняемых стал киоск на улице Урицкого. Здесь работница торговой точки не стала брать на себя риск и позвонила индивидуальному предпринимателю. Коммерсант посоветовал двери не открывать и вызывать наряд полиции. Но одному из злоумышленников через окошко для покупателей удалось схватить потерпевшую за руку и приставить к кисти нож. Под угрозой физической расправы женщина отдала налетчикам пять тысяч рублей.

Самый крупный ущерб налетчики нанесли этому же предпринимателю после посещения торговой точки на остановке «56-я школа». Они забрали из кассы 18 тысяч рублей.

В результате совместной операции, реализованной сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю и г. Хабаровску, подельники были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые за различные виды преступлений жители дальневосточной столицы.

Следственной частью УМВД России по г. Хабаровску злоумышленникам было предъявлено обвинение в совершении двух грабежей, покушении на грабеж и разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору.

Решением Индустриального районного суда г. Хабаровска 37-летнему подсудимому назначено наказание в виде шести лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Его подельнику суд вынес приговор в виде пяти лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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