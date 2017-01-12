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08:04 (мск), источник: АиФ Владивосток

Жительница Владивостока получила ожоги глаз от салюта

Ей пришлось обратиться в больницу.

Новогодние фейерверки продолжают становиться причиной травм для приморцев несмотря на то, что уже подходит к концу вторая неделя наступившего года. О новом происшествии сообщает сетевое издание PRIMPRESS.

Пострадавшей от салюта стала 27-летняя жительница Владивостока. Она запускала пиротехнику во дворе своего дома по улице Вересковой, но не были соблюдены все необходимые меры предосторожности. В итоге женщине пришлось обратиться в Краевую клиническую больницу № 2.

Медики изъяли из глаза инородное тело и диагностировали термический ожог. Сейчас девушка находится на амбулаторном лечении.

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