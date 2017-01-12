Четыре пожарных машины тушили огонь в частном доме на Юго-Западе Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 90 кв.м сгорели деревянные надворные постройки, огнем были повреждены кровля и внутренняя отделка стен частного жилого дома. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в седьмом часу утра. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, недавно полиция задержала жителя Екатеринбурга, который сжег автомобиль своего знакомого.