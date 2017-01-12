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08:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Четыре пожарных машины тушили огонь в частном доме на Юго-Западе Екатеринбурга

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга сгорел частный жилой дом. Пожар произошел сегодня ночью на улице Печатников.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 90 кв.м сгорели деревянные надворные постройки, огнем были повреждены кровля и внутренняя отделка стен частного жилого дома. В тушении были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в седьмом часу утра. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, недавно полиция задержала жителя Екатеринбурга, который сжег автомобиль своего знакомого.

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