Пенсионерка похитила восемь окон со станции «Инская»

Хищение восьми пластиковых окон со станции «Инская» раскрыли транспортные полицейские. Главной подозреваемой оказалась 60-летняя кладовщица бригады по специализированным работам, в чьем ведении находилось украденное имущество.

Для этого решившая подзаработать женщина договорилась с одним из водителей, который вывез окна в указанное место. Когда к ней нагрянули полицейские, пенсионерка не стала долго отпираться и показала, где спрятала добычу на сумму 111 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и обязана явкой. В отношении кладовщицы проводится дополнительная проверка на предмет причастности к подобным преступлениям, — рассказали корреспонденту VN.ru в пресс-службе УТ МВД по СФО.

В декабре 2016 года суд города Обь вынес приговор теперь уже бывшему сотруднику аэропорта Новосибирска, который попался на краже из багажа пассажиров. Гражданина Гебгардта приговорили к трем годам и месяцу лишения свободы условно. Последним трофеем подсудимого стали почти полтора миллиона рублей, которые он вытащил из сумки жителя Якутии.