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08:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В Калининском районе пешеход попал под «Опель»

В Калининском районе Челябинска женщина-водитель за рулем «Опеля» сбила пожилого мужчину. С открытой черепно-мозговой травмой пешехода доставили в больницу.

Авария произошла 11 января в 14 часов на улице Труда возле дома 30. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, мужчина проходил проезжую часть дороги в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, когда его сбила машина.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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