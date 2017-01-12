В Калининском районе пешеход попал под «Опель»

Авария произошла 11 января в 14 часов на улице Труда возле дома 30. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, мужчина проходил проезжую часть дороги в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, когда его сбила машина.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.