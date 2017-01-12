Не пропустила на главной и погибла

На трассе в Челябинской области 10 января, примерно в 18:00, произошла авария со смертельным исходом. Погибла 36-летняя женщина-водитель, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

На 42-м километре автодороги «Западный обход Челябинска» автоледи на «Рено Сандеро», выезжая с второстепенной дороги на главную, не пропустила грузовик «Ман», которым управлял 26-летний водитель. Произошло столкновение. Водитель легкового авто скончалась на месте аварии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.