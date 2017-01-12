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08:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Полицейский, осужденный к 9 годам за мошенничество, не смог добиться пересмотра дела

Краевой в суд оставил в силе приговор бывшему сотруднику полиции, осужденному за мошенничество в особо крупном размере.

Как было установлено в ходе судебного следствия в суде первой инстанции, оперуполномоченный группы по противодействию незаконному обороту наркотиков отдела уголовного розыска отдела полиции уничтожил подлинный протокол обыска и изготовил новый, куда умышленно не внес сведения об изъятии денежных средств в сумме 630 тыс. руб., 500 евро и 102 доллара США, убедив других участников следственных действий поставить свои подписи под вновь изготовленным процессуальным документом.

Суд первой инстанции, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии с лишением специального звания — капитан полиции, со штрафом 150 тыс. руб.

Также, в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевшей взыскано 677 тыс. рублей. Как сообщает краевая прокуратура, осуждённый и его адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор суда, которую краевой суд оставил без удовлетворения.

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