Полицейский, осужденный к 9 годам за мошенничество, не смог добиться пересмотра дела

Как было установлено в ходе судебного следствия в суде первой инстанции, оперуполномоченный группы по противодействию незаконному обороту наркотиков отдела уголовного розыска отдела полиции уничтожил подлинный протокол обыска и изготовил новый, куда умышленно не внес сведения об изъятии денежных средств в сумме 630 тыс. руб., 500 евро и 102 доллара США, убедив других участников следственных действий поставить свои подписи под вновь изготовленным процессуальным документом.

Суд первой инстанции, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии с лишением специального звания — капитан полиции, со штрафом 150 тыс. руб.



Также, в счет возмещения имущественного ущерба в пользу потерпевшей взыскано 677 тыс. рублей. Как сообщает краевая прокуратура, осуждённый и его адвокаты подали апелляционную жалобу на приговор суда, которую краевой суд оставил без удовлетворения.