На Камчатке пациент скончался из-за закрывшего проезд водителя
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Инцидент произошел вечером 10 января. По версии следствия, молодому человеку, который находился в своей квартире на улице Циолковского стало плохо, после чего его брат вызвал скорую помощь. Как отметил персонал бригады, своевременно оказать необходимую помощь не удалось, поскольку на пути к дому пациента стоял автомобиль, который препятствовал проезду. По приезде бригада констатировала смерть пациента.
Из сообщения станции скорой помощи, которое приводит ТАСС, следует, что машина с медиками добралась до места вызова за 3 минуты, однако еще 10 минут ей понадобилось на то, чтобы урегулировать конфликт с хулиганами. Женщина, которая находилась за рулем перекрывшей проезд машины, не реагировала на просьбы освободить дорогу, а пассажир, который в тот момент находился в салоне, стал проявлять агрессию и запрыгивал на капот.
Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через три минуты, потеряли около 10 минут, столь важных для спасения человеческой жизни
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Как уточнили ТАСС в отделе региональной Госавтоинспекции, нарушитель порядка может быть наказан только по административному законодательству по ст.12.17 ч.2 КоАП (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). Наказание предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.