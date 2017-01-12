На Камчатке пациент скончался из-за закрывшего проезд водителя

Инцидент произошел вечером 10 января. По версии следствия, молодому человеку, который находился в своей квартире на улице Циолковского стало плохо, после чего его брат вызвал скорую помощь. Как отметил персонал бригады, своевременно оказать необходимую помощь не удалось, поскольку на пути к дому пациента стоял автомобиль, который препятствовал проезду. По приезде бригада констатировала смерть пациента.

Из сообщения станции скорой помощи, которое приводит ТАСС, следует, что машина с медиками добралась до места вызова за 3 минуты, однако еще 10 минут ей понадобилось на то, чтобы урегулировать конфликт с хулиганами. Женщина, которая находилась за рулем перекрывшей проезд машины, не реагировала на просьбы освободить дорогу, а пассажир, который в тот момент находился в салоне, стал проявлять агрессию и запрыгивал на капот.