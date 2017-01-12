Чаще всего красноярцы страдают от укусов домашних животных

За прошлый год, по данным управления, в связи с укусами животных в медицинские учреждения обращалось 5388 человек. Из них 46,8% рассказали, что их укусили безнадзорные животные, 51,9% покусанных пострадали от домашних, а еще 1,3% подверглись нападению диких зверей. В 2015 году количество покусанных составляло 6584 человек.

В Роспотребнадзоре отмечают, что при укусе животного — неважно, домашнего или дикого, — есть шанс заразиться бешенством. В Красноярском крае фактов бешенства среди людей не зарегистрировано, а вот в Тверской и Челябинской областях, а также в республике Коми за прошлый год такие случаи были. В управлении напомнили, что заразиться бешенством можно через укус, царапину, а также при контакте со слюной больного животного.

«Лица, пострадавшие от укусов животными, должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожности необходимо принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей», — отметили в пресс-службе.

Для максимального снижения риска заболевания бешенством Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю призывает жителей избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить, обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных, незамедлительно обращаться за медицинской помощью сразу после укуса. Приобретать животных стоит только в специализированных организациях и обязательно требовать ветеринарного освидетельствования, такой же осмотр нужно проводить и в случае смерти животного.