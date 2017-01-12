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11:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 4 млн рублей зарплаты задолжали работникам завода в Черемхове Приангарья

Возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уголовное дело завели в Черемхово Иркутской области по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Черемховский механический завод». Предприятие задолжало 183 сотрудникам более 4 млн рублей заработной платы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

По требованию прокуратуры, генеральный директор завода Марина Печерская признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

«За допущенные нарушения трудового законодательства руководитель предприятия дисквалифицирована сроком на 1 год», — отметили в ведомстве.

В целях устранения нарушений прав граждан на своевременное вознаграждение за труд прокурор города внес конкурсному управляющему ООО «Черемховский механический завод» представление. Также прокурор города обратился в суд с заявлениями о принудительном взыскании просроченной зарплаты. Все заявления рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, материалы прокурорской проверки по факту невыплаты заработной платы направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации). В настоящее время задолженность перед работниками предприятия погашена в размере более 3,5 млн рублей.

Ситуация с выплатой заработной платы на Черемховском механическом заводе и ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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