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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Житель Приморья ослеп после запуска новогодних петард

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Один житель Приморья потерял зрение, еще один получил серьезную травму глаз при запуске петарды и хлопушки в новогодние праздники в Приморье, сообщает в четверг администрация края.

Источник: РИА Новости

По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения края Ольги Механцевой, в первом случае мужчина слишком близко держал петарду, и получил серьёзное повреждение глаза в результате чего потерял зрение. В другом случае неудачная шутка гостей обернулась трагедией.

«Пятого января в глазное отделение Больницы Рыбаков поступил мужчина с серьёзной травмой глаз, которую он получил дома. Гости выстрелили в лицо хлопушкой, когда он открыл им дверь. Сегодня за зрение борются врачи», — рассказала специалист.

Он отметила также, что основные обращения в травматологические пункты в период новогодних праздников были связаны с мелкими бытовыми травмами и травмами, связанными с катаниями на коньках и тюбингах.

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