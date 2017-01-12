Житель Приморья ослеп после запуска новогодних петард

По словам начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения края Ольги Механцевой, в первом случае мужчина слишком близко держал петарду, и получил серьёзное повреждение глаза в результате чего потерял зрение. В другом случае неудачная шутка гостей обернулась трагедией.

«Пятого января в глазное отделение Больницы Рыбаков поступил мужчина с серьёзной травмой глаз, которую он получил дома. Гости выстрелили в лицо хлопушкой, когда он открыл им дверь. Сегодня за зрение борются врачи», — рассказала специалист.

Он отметила также, что основные обращения в травматологические пункты в период новогодних праздников были связаны с мелкими бытовыми травмами и травмами, связанными с катаниями на коньках и тюбингах.