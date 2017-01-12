Озерского инспектора ДПС сбил и протащил на капоте пьяный водитель

В ночь Нового года молодой человек 1995 года рождения на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челябинская в Озерске совершил наезд на представителя власти. Он протащил инспектора ДПС на капоте «ВАЗ-2106» более одного километра.

Мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и, как выяснилось впоследствии, не имел водительских прав. В результате ДТП полицейский получил телесные повреждения.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время молодому человеку назначен административный арест за управление автомобилем в нетрезвом виде без водительского удостоверения. Согласно максимальной санкции статьи, ему грозит до 10 лет лишения свободы.