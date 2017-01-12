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09:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Грузовик с алкоголем попал в аварию на трассе в Пермском крае

Момент ДТП попал на кадры видеорегистратора.

Грузовик, перевозивший спиртные напитки, попал в аварию на трассе «Пермь-Екатеринбург» вечером 10 января. Момент аварии заснял видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. На видео хорошо видно, что автомобиль с эмблемой алкогольного магазина ехал по своей полосе, когда в него лоб в лоб влетел другой грузовик.

Как оказалось, в аварии участвовали три автомобиля. Первое столкновение произошло на встречной полосе: один грузовик «догнал» другой на скользкой дороге. От удара тяжёлый автомобиль выбросило на встречку, где он столкнулся с грузовиком, перевозившим алкоголь.

По предварительным данным, водители не пострадали, хотя один из автомобилей от двойного удара опрокинулся на бок.

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