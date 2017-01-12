Грузовик с алкоголем попал в аварию на трассе в Пермском крае

Грузовик, перевозивший спиртные напитки, попал в аварию на трассе «Пермь-Екатеринбург» вечером 10 января. Момент аварии заснял видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. На видео хорошо видно, что автомобиль с эмблемой алкогольного магазина ехал по своей полосе, когда в него лоб в лоб влетел другой грузовик.

Как оказалось, в аварии участвовали три автомобиля. Первое столкновение произошло на встречной полосе: один грузовик «догнал» другой на скользкой дороге. От удара тяжёлый автомобиль выбросило на встречку, где он столкнулся с грузовиком, перевозившим алкоголь.