На трассе М-5 «Урал» в ДТП погибла женщина, двое пострадали

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГИБДД Миасса, 11 января на 1785 километре автодороги житель Сатки, управляя автомобилем «Опель», выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Пассажирка второй иномарки от полученных травм скончалась на месте. Еще две женщины получили травмы.

В обстоятельствах трагического ДТП разбираются стражи порядка.