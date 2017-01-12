Свердловские полицейские и следователи СК раскрыли тайну исчезновения убитой матери двоих детей из Нижнего Тагила: экс-супруг дал признательные показания

Напомним, на днях девушка вышла из квартиры в доме по ул. Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле и пропала. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Сообщается, что к убийству причастен экс-супруг 1980 г. р., с которым Дарья официально развелась чуть более года назад. Тело убитой было обнаружено в сугробе примерно в 400 м. от жилого дома на Серебрянском тракте.

В итоге подозреваемый, которым оказался водитель такси, под прессом неопровержимых улик, собранных полицейскими и СК, дал признательные показания. «С ним уже проведен следственный эксперимент с выходом на место ЧП, — комментирует официальный представитель ГУ областного МВД Валерий Горелых. — Для раскрытия этого резонансного преступления органы внутренних дел применяли, в том числе полиграф, так как гражданин пытался ввести в заблуждение сыщиков. Утверждал, что сам лично всеми возможными силами и средствами искал бывшую жену. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться его двое сыновей, отправлял СМС супруге, что бы узнать завелся ли ее автомобиль на сильном морозе. Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. Сейчас он содержится под стражей, ему грозит до 15 лет тюремных нар», — добавил Горелых.

По его данным, одной из отрабатываемых версий причиной трагической развязки могла стать ссора между экс-супругами, однако рассматриваются и другие возможные варианты. В данный момент полицейскими и следователями ведется работа по установлению всех обстоятельств случившегося.

«В данный момент по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых следственных действий. Допрашиваются свидетели, назначен и проводится комплекс необходимых экспертиз», — рассказали в СКР региона. Сообщается, что также будет назначена судебная медицинская экспертиза умершей женщины в целях установления давности и точной причины смерти. Выясняются мотив убийства и иные обстоятельства преступления. «Истребуется характеризующий материал в как в отношении подозреваемого, так и в отношении погибшей женщины. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании в отношении него соответствующей меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СКР.