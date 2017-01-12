Конь примерз подковами к трассе и попал в ДТП под Черепаново

ДТП произошло в Черепановском районе. Как рассказал VN.ru руководитель группы «ДПС Контроль НСО» Игорь Долгов со ссылкой на очевидцев аварии, курьезное происшествие было зарегистрировано около села Крутишка. Здесь на заснеженной трассе автомобиль Toyota Corolla столкнулся с… конем, который был запряжен в сани.

«Два местных жителя ехали на зерноток. На повороте сани застряли, конь несколько минут не двигался и примерз подковами к асфальту, — говорит Игорь Долгов, — а водитель железного коня не увидел животное из-за пурги и сбил его. От удара конь оторвался от саней и ускакал в деревню с одной оглоблей. Сильно ободрался, но жертв нет».

Известно, что владельца гужевой повозки оштрафовали на 800 рублей, а вот водителю Toyota Corolla придется ремонтировать машину за свой счет.

Как добавили в региональном управлении ГИБДД, аварии с участием гужевого транспорта в нашей области происходят крайне редко. За прошлый год подобная авария была зарегистрирована лишь единожды. Вечером 1 сентября 2016 года около Новосибирска у села Ленинское 32-летний водитель на ВАЗ-21033 совершил столкновение с гужевой повозкой. В результате ДТП пострадал пассажир повозки — мужчина 1955 года рождения, получивший травму головы.