Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Россия объявила бойкот ПАСЕ, за членство в которой отдала €32 млн
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов ЖКХ
Бесплатную приватизацию снова продлят
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
6Прощальная речь Барака Обамы
10:08 (мск), источник: VN.RU

Конь примерз подковами к трассе и попал в ДТП под Черепаново

Курьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Новосибирской области в районе села Крутишка. Здесь конь, запряженный в сани, неожиданно пристыл к асфальту и не смог сдвинуться, пока его не протаранил автомобиль.

ДТП произошло в Черепановском районе. Как рассказал VN.ru руководитель группы «ДПС Контроль НСО» Игорь Долгов со ссылкой на очевидцев аварии, курьезное происшествие было зарегистрировано около села Крутишка. Здесь на заснеженной трассе автомобиль Toyota Corolla столкнулся с… конем, который был запряжен в сани.

«Два местных жителя ехали на зерноток. На повороте сани застряли, конь несколько минут не двигался и примерз подковами к асфальту, — говорит Игорь Долгов, — а водитель железного коня не увидел животное из-за пурги и сбил его. От удара конь оторвался от саней и ускакал в деревню с одной оглоблей. Сильно ободрался, но жертв нет».

Известно, что владельца гужевой повозки оштрафовали на 800 рублей, а вот водителю Toyota Corolla придется ремонтировать машину за свой счет.

Как добавили в региональном управлении ГИБДД, аварии с участием гужевого транспорта в нашей области происходят крайне редко. За прошлый год подобная авария была зарегистрирована лишь единожды. Вечером 1 сентября 2016 года около Новосибирска у села Ленинское 32-летний водитель на ВАЗ-21033 совершил столкновение с гужевой повозкой. В результате ДТП пострадал пассажир повозки — мужчина 1955 года рождения, получивший травму головы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новогодние каникулы за границей обошлись новосибирцам в полмиллиона
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
Геи выбрали лучшие машины Организация Ledorga назвала лучшие автомобили по мнению… геев.
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
В 2017 году в Москве откроют 15 станций метро
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь