Рабочий из Пермского края расстрелял в лесу своих коллег
Один мужчина погиб, второй ранен.
Один мужчина погиб, второй ранен.
Рабочий расстрелял в лесу своих коллег. Трагедия случилась в ночь на 11 января в лесу Чердынского района.
Трое лесозаготовщиков после рабочей смены выпивали в
«На лесной делянке, примерно на расстоянии 40 километров от посёлка Валай Чердынского района, обнаружено тело жителя Чердынского района с огнестрельным ранением, а также раненый мужчина, — рассказали в
Раненого увезли в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии.
Стрелявший покончил жизнь самоубийством.