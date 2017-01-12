Рабочий из Пермского края расстрелял в лесу своих коллег

Рабочий расстрелял в лесу своих коллег. Трагедия случилась в ночь на 11 января в лесу Чердынского района.

Трое лесозаготовщиков после рабочей смены выпивали в вагончике-теплушке. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. В качестве весомого аргумента один из рабочих достал оружие.

«На лесной делянке, примерно на расстоянии 40 километров от посёлка Валай Чердынского района, обнаружено тело жителя Чердынского района с огнестрельным ранением, а также раненый мужчина, — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. — Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Раненого увезли в больницу. Он находится в тяжёлом состоянии.

Стрелявший покончил жизнь самоубийством.