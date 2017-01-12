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09:59 (мск), источник: Новости Перми

Китайский бизнесмен Ли Цинчэнь отправлен в пермское СИЗО до 9 марта

Ленинский районный суд Перми 11 января арестовал бизнесмена Ли Цинчэня. Гражданин КНР подозревается в попытке дать взятку размером 600 тыс. рублей сотруднику ФСБ за возможность легально находиться в России.

Напомним, Ли Цинчэнь намеревался подкупить сотрудника краевого управления ФСБ. Он неоднократно просил внести в информационные базы российской полиции недостоверные сведения о себе. При передаче 9 января денег 43-летний бизнесмен был задержан коллегами предполагаемого взяткополучателя, который тоже был участником проведенной спецоперации.

При избрании 11 января меры пресечения подозреваемый и его защита просили о денежном залоге. Ли Цинчэнь назвал сумму — почему-то опять 600 тыс. рублей. С учетом тяжести содеянного, судья Светлана Войтко оправила китайского бизнесмена на два месяца в СИЗО. Ему грозит до 9 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки — то есть до 36 млн рублей. Ли Цинчэнь — не первый иностранец, который пытался подкупить пермских правоохранителей.

Как известно, 6 марта 2015 года после дачи взятки в 500 тыс. рублей был задержан гражданин Республики Молдова, уполномоченный представитель турецкой компании «Ант япы санайи ве тиджарет лимитед ширкети» Александр Лецу. Деньги предназначались начальнику отдела выездных проверок № 2 ИФНС по Свердловскому району Перми Елене Васильевой за сокрытие выявленных налоговых нарушений. О предложениях Лецу она заранее сообщила в полицию и действовала под контролем оперативников.

Хотя обвиняемый раскаялся в содеянном, Свердловский районный суд Перми 27 мая 2015 года приговорил его к четырем годам лишения свободы со штрафом 30 млн рублей. Президиум Пермского краевого суда 18 сентября того же года изменил приговор и освободил Лецу из исправительной колонии под увеличенный штраф в 35 млн рублей.

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