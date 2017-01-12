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11:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Роскосмос: Причиной аварии «Прогресса» стала неисправность двигателя воронежского производства

Вероятной причиной аварии при запуске грузового корабля «Прогресс» в декабре прошлого года стало попадание посторонних частиц в полость насоса двигателя или нарушение технологии его сборки.

«Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте», — говорится в сообщении Роскосмоса. Двигатель 11Д55 (РД-0110) разработан воронежским Конструкторским бюро химавтоматики, производится на Воронежском механическом заводе. Компоненты топлива — керосин и жидкий кислород. Такие двигатели используются, в том числе, на ракетах «Союз-ФГ», которые выводят на орбиту пилотируемые корабли «Союз».

Как сообщает ТАСС, в ближайшее время будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли для обеспечения безопасного запуска космического грузовика «Прогресс МС-05». Ранее Роскосмос сообщил, что его запуск перенесён со 2 на 21 февраля.

Напомним, грузовой корабль «Прогресс МС-04», запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-У», был потерян на 382-й секунде полёта на высоте 190 км над Тувой. Корабль вёз на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

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