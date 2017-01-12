Главе тагильской УК дали 5 лет за прикарманенные миллионы
И ложный донос.
И ложный донос.
По материалам суда, в 2013 году Колмаков, будучи директором ЖКУ, переводил коммунальные платежи граждан (свыше 13,2 миллиона рублей) на счета подконтрольных фирм, а затем обналичивал. Пытаясь уйти от ответственности, он подал в правоохранительные органы заявление о мошенничестве, якобы совершенном в компании. Подлог раскрылся.
Бывший коммунальщик все отрицает, но Дзержинский райсуд признал его виновным по трем статьям: присвоение в особо крупном размере, причинение имущественного ущерба и заведомо ложный донос.
Приговор в законную силу не вступил.