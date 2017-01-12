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09:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция изъяла 450 литров запрещенного спиртового лосьона в Новосибирске

Полиция изъяла 450 литров запрещенного спиртового лосьона «Вита-Септ» в Новосибирске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НСО.

В Новосибирской области действует постановление Главного санврача России о запрете продажи спиртосодержащей непищевой продукции. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией в ходе проверки магазина «Анюта», расположенного по улице 40 лет ВЛКСМ, д. 8, нашли в продаже лосьон для рук «Вита — Септ» от производителя «Фармация plus».

Полиция изъяла 90 упаковок продукции общим объемом 450 литров. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

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