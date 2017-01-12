Житель Сатки расчленил одноклассника и сбросил тело в полынью
В Челябинской области 57-летний житель Сатки подозревается в убийстве своего одноклассника. По версии следствия, мужчина убил приятеля, расчленил и сбросил части тела в полынью на реке.
В Челябинской области 57-летний житель Сатки подозревается в убийстве своего одноклассника. По версии следствия, мужчина убил приятеля, расчленил и сбросил части тела в полынью на реке.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СКР по Челябинской области, преступление произошло 27 декабря 2016 года. Бывшие одноклассники выпивали в одном из частных домов города. В ходе возникшей ссоры и произошло убийство.
В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.