Житель Сатки расчленил одноклассника и сбросил тело в полынью

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СКР по Челябинской области, преступление произошло 27 декабря 2016 года. Бывшие одноклассники выпивали в одном из частных домов города. В ходе возникшей ссоры и произошло убийство.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.