Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Тиллерсон заявил о необходимости более жесткого ответа РФ за Крым
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Украине предложили компромисс по Донбассу: реакция Киева - СМИ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
6Прощальная речь Барака Обамы
09:51 (мск), источник: Uralpress.ru

Житель Сатки расчленил одноклассника и сбросил тело в полынью

В Челябинской области 57-летний житель Сатки подозревается в убийстве своего одноклассника. По версии следствия, мужчина убил приятеля, расчленил и сбросил части тела в полынью на реке.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СКР по Челябинской области, преступление произошло 27 декабря 2016 года. Бывшие одноклассники выпивали в одном из частных домов города. В ходе возникшей ссоры и произошло убийство.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Борис Дубровский обсудил с начальником Сибирского центра МЧС Сергеем Диденко реформу МЧС
Глава BuzzFeed прокомментировал публикацию компромата на Трампа
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
У берегов Японии затонул сухогруз под флагом КНДР
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
Геи выбрали лучшие машины Организация Ledorga назвала лучшие автомобили по мнению… геев.
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь