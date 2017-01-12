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15:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове задержали мужчину за двойное убийство

Ростовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Тюменской области по подозрению его в двойном убийстве.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

По предварительной информации, мужчина распивал алкоголь в районе Братского кладбища с двумя бездомными. Между ними возникла ссора, в ходе которой житель Тюменской области несколько раз ударил ножом ростовских бездомных. Оба скончались на месте.

«После совершенного преступления подозреваемый был замечен сотрудниками полиции, внимание которых привлекло наличие на его одежде и руках крови. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где сообщил о совершенном преступлении», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Ведется следствие. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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