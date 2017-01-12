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11:21 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже на улице Войкова горела шашлычная

Вчера, 11 января, на улице Войкова загорелась пристройка к жилому дому. В пристройке, как выяснилось, располагается шашлычная.

На место происшествия немедленно вызвали пожарных, но помощь спасателей, как отметили в МЧС, не пригодилась — работники шашлычной сами сумели справиться с возгоранием. Пострадавших на пожаре нет.

Причиной, по которой произошло воспламенение, по неподтвержденным данным, стало загоревшееся масло.

Напомним, что 11 января, спасатели несколько часов боролись с огнем во вспыхнувшем здании корпуса турбазы «Немецкая слобода». К тушению пожара привлекли 45 сотрудников МЧС и 14 спецмашин. К счастью, на пожаре никто не пострадал. При этом в МЧС отметили, что из горящего здания спасли 25 человек, 10 из которых — дети.

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