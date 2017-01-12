В Екатеринбурге стартует громкий процесс над врачем-анестезиологом
По вине Артема Шабалина скончалась трехлетняя девочка.
По вине Артема Шабалина скончалась трехлетняя девочка.
В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга сегодня, 12 января, в 15.00 стартует громкий процесс над 34-летним
Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Громкая история произошла в начале 2015 года в отделении
По результатам комиссия экспертов пришла к выводу, что между действиями