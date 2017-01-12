В Екатеринбурге стартует громкий процесс над врачем-анестезиологом

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга сегодня, 12 января, в 15.00 стартует громкий процесс над 34-летним врачом-анестезиологом-реаниматологом Детской клинической больницы № 9 Артемом Шабалиным, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе суда.

Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Громкая история произошла в начале 2015 года в отделении челюстно-лицевой хирургии екатеринбургской детской горбольницы № 9. Трехлетней девочке лечили кариес под анестезией. После проведённой Шабалиным операции девочка впала в кому и скончалась.