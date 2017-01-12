Полицейские Катав-Ивановска остановили фуру с поддельным алкоголем

Вечером 8 января сотрудники ДПС остановили грузовой автомобиль «Сканиа», которым управлял мужчина 1970 года рождения. Во время досмотра в кузове было обнаружено 36 тыс. бутылок спиртосодержащей продукции с признаками подделки. Документов на перевозимый груз у дальнобойщика не оказалось.

Экспертиза алкогольной продукции показала, что акцизные марки на бутылках поддельные — они были изготовлены не на производстве ГОЗНАКа.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327.1 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Санкция статьи предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы до двух лет.