Омский бизнесмен утаил почти 7 миллионов рублей налогов
Предприниматель уменьшил сумму исчисленного НДС.
Предприниматель уменьшил сумму исчисленного НДС.
Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя по материалам, представленным регионального УФНС. Бизнесмена подозревают в утаивании крупной суммы налогов.
Как считает следствие, предприниматель в 2013—2014 годах заключал фиктивные договоры с предприятием о поставке мяса. Согласно документами, в его адрес были выставлены
Фактически мясо поставили те лица, которые не являются налогоплательщиками.
После этого предприимчивый омич обратился в налоговые органы с налоговыми декларациями и документами финансовой отчетности с ложными сведениями о договоренности с поставщиком. Бизнесмен уменьшил сумму исчисленного НДС на сумму налоговых вычетов размером 6,8 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.