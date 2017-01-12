Омский бизнесмен утаил почти 7 миллионов рублей налогов

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя по материалам, представленным регионального УФНС. Бизнесмена подозревают в утаивании крупной суммы налогов.

Как считает следствие, предприниматель в 2013—2014 годах заключал фиктивные договоры с предприятием о поставке мяса. Согласно документами, в его адрес были выставлены счета-фактуры, общая сумма которых превышала 72 миллиона рублей. Туда же входили 6,8 миллионов рублей — уплата НДС.

Фактически мясо поставили те лица, которые не являются налогоплательщиками.

После этого предприимчивый омич обратился в налоговые органы с налоговыми декларациями и документами финансовой отчетности с ложными сведениями о договоренности с поставщиком. Бизнесмен уменьшил сумму исчисленного НДС на сумму налоговых вычетов размером 6,8 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.