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10:30 (мск), источник: Om1.ru

Омский бизнесмен утаил почти 7 миллионов рублей налогов

Предприниматель уменьшил сумму исчисленного НДС.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя по материалам, представленным регионального УФНС. Бизнесмена подозревают в утаивании крупной суммы налогов.

Как считает следствие, предприниматель в 2013—2014 годах заключал фиктивные договоры с предприятием о поставке мяса. Согласно документами, в его адрес были выставлены счета-фактуры, общая сумма которых превышала 72 миллиона рублей. Туда же входили 6,8 миллионов рублей — уплата НДС.

Фактически мясо поставили те лица, которые не являются налогоплательщиками.

После этого предприимчивый омич обратился в налоговые органы с налоговыми декларациями и документами финансовой отчетности с ложными сведениями о договоренности с поставщиком. Бизнесмен уменьшил сумму исчисленного НДС на сумму налоговых вычетов размером 6,8 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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