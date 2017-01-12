В Зеленодольском районе в результате ДТП погибли пешеход и водитель Lada

Авария произошла 11 января в 18.20 на 3 км автодороги Нурлаты — Агзегитово. 33-летний водитель Great Wall сбил 56-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части без световозвращающих элементов.

После наезда водитель Great Wall выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП пешеход и 22-летний водитель ВАЗ скончались на месте.