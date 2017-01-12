В Богородске задержан мужчина за убийство бабушки своей жены

Житель Богородска задержан за убийство бабушки своей жены, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 10 января утром на улице Шевченко подозреваемый несколько раз ударил 64-летнюю женщину ножом в грудь, от которых потерпевшая скончалась на месте. После произошедшего мужчина сам позвонил в правоохранительные органы.

При допросе он рассказал, что погибшая является бабушкой его жены, которая в последнее время жила у нее. В то утро он пришел к супруге, но пострадавшая не пустила его в дом, после чего он решил отомстить. Возбуждено уголовное дело.