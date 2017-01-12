Более полусотни аварий произошло на дорогах Хабаровска во время метели

Циклон осложнил жизнь хабаровскими автолюбителям: в четверг всего за полдня в городе случилось более 50 ДТП, в двух случаях пострадали люди, сообщили корреспонденту портала «Губерния» в отделе пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Аварии происходят по всему городу: ДТП зафиксированы на улице Воронежской, Энтузиастов, Карла Маркса, Краснореченской, Лазо, Станционной, Ленинградской и многих других. В одном из происшествий травмы получил пассажир, еще в одном — пешеход.

«Сутки еще не закончились, но уже можно сказать, что виден рост [числа ДТП]. Вчера за целые сутки было четыре ДТП с пострадавшими и около 40 мелких. Сегодня только за полдня количество аварий уже перевалило за 50», — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Хабаровска Юлия Трейгер.

Напомним, что в Хабаровский край пришел циклон, который принес резкое похолодание, сильный ветер и снегопад. В северных районах края на трассах дежурят спецмашины с отрядами спасателей на случай ЧП.