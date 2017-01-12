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11:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

В посёлке Мама женщина украла у соседки обои и наклеила их в своей квартире

В посёлке Мама сотрудники уголовного розыска в течение четырех часов раскрыли кражу обоев.

Как сообщает 12 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в полицию обратилась жительница посёлка, которая рассказала, что в последние дни 2016 года неизвестные проникли в её квартиру и похитили обои и клей для них на сумму около 6 тыс. рублей. Оперативники выяснили, что соседка потерпевшей заметила, что в квартире рядом начался ремонт, и решила этим воспользоваться. Выбив дверь, она унесла из соседней квартиры обои и клей. Прибывшие для проведения обыска полицейские обнаружили, что часть украденных обоев женщина наклеила у себя на кухне и в коридоре. Оставшиеся материалы были изъяты.

Женщина задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По факту произошедшего по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

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