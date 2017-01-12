В Волгограде с верхних этажей строящегося дома упал рабочий
Мужчине удалось выжить.
Мужчине удалось выжить.
Это случилось 11 января на строительной площадке жилого комплекса в Дзержинском районе.
Рабочий упал вниз во время выполнения облицовочных работ по фасаду. Чудом 34-летний мужчина выжил, но получил несколько травм. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
По информации правоохранительных органов региона, по факту произошедшего организована проверка: нужно выяснить, соблюдалась ли техника безопасности.