В Волгограде с верхних этажей строящегося дома упал рабочий

Это случилось 11 января на строительной площадке жилого комплекса в Дзержинском районе.

Рабочий упал вниз во время выполнения облицовочных работ по фасаду. Чудом 34-летний мужчина выжил, но получил несколько травм. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По информации правоохранительных органов региона, по факту произошедшего организована проверка: нужно выяснить, соблюдалась ли техника безопасности.