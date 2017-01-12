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11:34 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде с верхних этажей строящегося дома упал рабочий

Мужчине удалось выжить.

Это случилось 11 января на строительной площадке жилого комплекса в Дзержинском районе.

Рабочий упал вниз во время выполнения облицовочных работ по фасаду. Чудом 34-летний мужчина выжил, но получил несколько травм. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

По информации правоохранительных органов региона, по факту произошедшего организована проверка: нужно выяснить, соблюдалась ли техника безопасности.

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