Милиция разыскивает 78-летнего минчанина с ледорубом и серым котом

Мужчина, который является уроженцем Кыргызстана, выглядит ориентировочно на 75 лет, рост около 170−175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие с небольшой проседью, лицо широкое. Подозреваемый страдает психическими заболеваниями. Может быть одет в шапку-ушанку черного цвета, длинное пальто темно-серого цвета, темные брюки и ботинки.

— Особые приметы: носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т. д. ). При нем может быть также кот серого цвета, — говорится в сообщении отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович сообщил, что мужчина подозревается в совершении убийства, пишет БелаПАН.

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