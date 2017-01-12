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10:35 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Милиция разыскивает 78-летнего минчанина с ледорубом и серым котом

Минская милиция разыскивает 78-летнего Евгения Колесникова, который подозревается в совершении тяжкого преступления, совершенного в Заводском районе.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Мужчина, который является уроженцем Кыргызстана, выглядит ориентировочно на 75 лет, рост около 170−175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие с небольшой проседью, лицо широкое. Подозреваемый страдает психическими заболеваниями. Может быть одет в шапку-ушанку черного цвета, длинное пальто темно-серого цвета, темные брюки и ботинки.

— Особые приметы: носит очки для зрения, в поведении могут проявляться психические отклонения, склонен к агрессии, при себе может иметь элементы альпинистского снаряжения (ледорубы и т. д.). При нем может быть также кот серого цвета, — говорится в сообщении отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович сообщил, что мужчина подозревается в совершении убийства, пишет БелаПАН.

В случае, если вы узнали человека, изображенного на фотографиях, обращайтесь по следующим телефонам: +375 29 602−13−14, +375 29 655−01−78.

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