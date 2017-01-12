Звезда «Реальных пацанов» попал в ДТП на отдыхе в Таиланде

Актёр Антон Богданов получил травму на отдыхе в Таиланде.

12 января в социальных сетях он выложил фото с перебинтованными ногой и рукой. На взволнованные вопросы подписчиков «Фильм снимаете?», Антон ответил: «Если бы». На фото загипсованный актёр позирует на фоне скутера и поясняет в комментариях, что попал за границей в аварию.

Поклонники «реального пацана» желают актёру скоре.