Звезда «Реальных пацанов» попал в ДТП на отдыхе в Таиланде
Антон Богданов выложил фото с загипсованной ногой.
Антон Богданов выложил фото с загипсованной ногой.
Актёр Антон Богданов получил травму на отдыхе в Таиланде.
12 января в социальных сетях он выложил фото с перебинтованными ногой и рукой. На взволнованные вопросы подписчиков «Фильм снимаете?», Антон ответил: «Если бы». На фото загипсованный актёр позирует на фоне скутера и поясняет в комментариях, что попал за границей в аварию.
Поклонники «реального пацана» желают актёру скоре.
е поправиться. А он сообщает, что это его последний день в отпуске на острове