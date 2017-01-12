Водитель «семерки» протаранил грузовик на встречной полосе на Кубани

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 11 января в 21.00 42-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения. «Семерка» вылетела на встречную полосу и врезалась в большегрузный автомобиль.

В результате происшествия водитель «жигулей» и его 48-летний пассажир с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.