Из Воронежского водохранилища достали тело женщины
Правоохранители не обнаружили видимых следов насильственной смерти.
Правоохранители не обнаружили видимых следов насильственной смерти.
Тело женщины достали из Воронежского водохранилища в районе набережной Массалитинова в среду, 11 января. Правоохранители не обнаружили видимых следов насильственной смерти, сообщила
Личность женщины пока не установили. Причину смерти назовут судмедэксперты. Следователи проводят проверку по данному факту, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.