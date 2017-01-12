Из Воронежского водохранилища достали тело женщины

Тело женщины достали из Воронежского водохранилища в районе набережной Массалитинова в среду, 11 января. Правоохранители не обнаружили видимых следов насильственной смерти, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Личность женщины пока не установили. Причину смерти назовут судмедэксперты. Следователи проводят проверку по данному факту, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.