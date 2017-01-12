У умершего в Екатеринбурге младенца обнаружен грипп
Ребенок скончался после выписки.
Ребенок скончался после выписки.
В анализах скончавшегося в Екатеринбурге грудного ребенка специалисты нашли сразу три инфекции. Среди них грипп, сообщили «Уралинформбюро» компетентные источники. Что стало причиной смерти, будет выясняться в ходе судмедэкспертизы.
Младенец, родившийся в октябре 2016 года, умер в новогодние каникулы, через два дня после выписки из ДГКБ № 9. В
В городском управлении здравоохранения располагают информацией о смерти в новогодние каникулы недоношенного ребенка с пороком сердца. Тот же это младенец, в горздраве определенно сказать не могут. В причинах смерти разбирается специальная комиссия. Никаких подробностей пока нет.