Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Традиционный алкоголь сменят беспохмельные напитки
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
СМИ: у Селены Гомес новый бойфренд
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Джоли и Питт примирились ради детей
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
«Разбитое корыто»: СМИ предсказали провал отношений РФ с Трампом
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Фото Анджелины Джоли с дочерью возмутило Интернет - СМИ
СМИ: Ротару не может смириться с утратой мужа
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
11:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

У умершего в Екатеринбурге младенца обнаружен грипп

Ребенок скончался после выписки.

В анализах скончавшегося в Екатеринбурге грудного ребенка специалисты нашли сразу три инфекции. Среди них грипп, сообщили «Уралинформбюро» компетентные источники. Что стало причиной смерти, будет выясняться в ходе судмедэкспертизы.

Младенец, родившийся в октябре 2016 года, умер в новогодние каникулы, через два дня после выписки из ДГКБ № 9. В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора пояснили, что в подобных случаях они могут назвать только причину смерти, которую установит судмедэкспертиза. Даже подтвердить факт гибели ребенка — не в компетенции ведомства.

В городском управлении здравоохранения располагают информацией о смерти в новогодние каникулы недоношенного ребенка с пороком сердца. Тот же это младенец, в горздраве определенно сказать не могут. В причинах смерти разбирается специальная комиссия. Никаких подробностей пока нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Екатеринбуржцы готовятся к февральскому штурму школ
Голодец дала оценку российской пенсионной системе
«Закон Яровой» назван одним из самых жестких в мире
Эксперты прогнозируют резкий рост краж денег с банковских карт
Названы последствия истощения Резервного фонда России
Сенат США проголосовал за отмену Obamacare
Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ
В турецком парламенте произошла массовая драка
Спорт
Большой рубеж Великой восьмёрки. Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ Овечкин набрал 1000-й результативный балл в НХЛ и стал четвёртым в истории россиянином, кто добрался до этой отметки
Авто
9 вещей из будущего, к которым придется привыкать Мир никогда не будет прежним: показанные на выставке потребительской электроники (!) новинки автопрома удивили куда сильнее экспонатов Детройта
Hi-Tech
Утечка: Samsung вернется в «Евросеть» в феврале В конце 2016 года компании подписали мировое соглашение. Позднее появилась информация, что смартфоны Samsung появятся в сети ритейлера в I квартале 2017 года
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь