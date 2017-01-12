На трассе Светлогорск — Калининград столкнулись три автомобиля: есть пострадавшие
В четверг, 12 января, на старой светлогорской трассе столкнулись три машины.
В четверг, 12 января, на старой светлогорской трассе столкнулись три машины.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru очевидцы, авария произошла в районе посёлка Волошино.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением при обгоне. Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой машиной.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ДПС. По словам очевидцев, в ДТП есть пострадавшие.