Крыша аттракциона рухнула в парке в Воронежской области

Крыша аттракциона «Автодром» лопнула и обвалилась в «Городском парке культуры и отдыха» в Лисках в 6:00 четверга, 12 января. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили горожане.

Навес из поликарбоната не выдержал снежной шапки и разломился. В момент ЧП людей на аттракционе не было.

— Для нас это стало неприятным сюрпризом. Как только позволят погодные условия, сделаем новую крышу. К весне все неполадки устраним, и аттракцион будет ждать посетителей, — рассказала директор парка Ирина Васильченко.

Поликарбонатный навес «Автодрома» выдержал пять зим. Навес смонтировали под наклоном, чтобы снег сползал по гладкой поверхности. Но ледяной дождь в Лисках 6 января 2017 года создал на крыше шершавую корку. За 6 и 7 января в городе выпала почти месячная норма осадков. Снег задержался на навесе, и он не выдержал нагрузки.