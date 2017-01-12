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13:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Крыша аттракциона рухнула в парке в Воронежской области

Поликарбонатный навес не выдержал снегопада в Лисках.

Источник: РИА "Воронеж"

Крыша аттракциона «Автодром» лопнула и обвалилась в «Городском парке культуры и отдыха» в Лисках в 6:00 четверга, 12 января. О ЧП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили горожане.

Навес из поликарбоната не выдержал снежной шапки и разломился. В момент ЧП людей на аттракционе не было.

— Для нас это стало неприятным сюрпризом. Как только позволят погодные условия, сделаем новую крышу. К весне все неполадки устраним, и аттракцион будет ждать посетителей, — рассказала директор парка Ирина Васильченко.

Поликарбонатный навес «Автодрома» выдержал пять зим. Навес смонтировали под наклоном, чтобы снег сползал по гладкой поверхности. Но ледяной дождь в Лисках 6 января 2017 года создал на крыше шершавую корку. За 6 и 7 января в городе выпала почти месячная норма осадков. Снег задержался на навесе, и он не выдержал нагрузки.

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