Двое разыскиваемых волонтёрами нижегородцев найдены живыми

В частности, живым найден 38-летний Александр Терновский, пропавший 1 января, выехав из дома в мкр. Щербинки Нижнего Новгорода на работу в Городец. Также жив 29-летний Дмитрий Калачев, пропавший в Кстово ещё 28 октября. «Один из них обнаружен в больнице, кто именно пока уточнить не могу», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, 69-летний Александр Багров, пропавший в лесу Богородского района в июле, обнаружен мёртвым.

Напомним также, что волонтёры всё ещё разыскивают 20-летнего Даниила Рыжова, пропавшего в Нижнем Новгороде в конце декабря.