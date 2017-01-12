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13:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двое разыскиваемых волонтёрами нижегородцев найдены живыми

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в нижегородском поисково-спасательном отряде «Волонтёр», с начала года были обнаружены трое пропавших, двое из них живы.

В частности, живым найден 38-летний Александр Терновский, пропавший 1 января, выехав из дома в мкр. Щербинки Нижнего Новгорода на работу в Городец. Также жив 29-летний Дмитрий Калачев, пропавший в Кстово ещё 28 октября. «Один из них обнаружен в больнице, кто именно пока уточнить не могу», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, 69-летний Александр Багров, пропавший в лесу Богородского района в июле, обнаружен мёртвым.

Напомним также, что волонтёры всё ещё разыскивают 20-летнего Даниила Рыжова, пропавшего в Нижнем Новгороде в конце декабря.

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