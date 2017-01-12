Две девочки отравились угарным газом в Арзамасском районе

Две семилетние девочки отравились угарным газом в квартире дома на улице Куликова в поселке Выездное Арзамасского района, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, 11 января дети принимали ванну, и внезапно им стало плохо. В этот момент на кухне работала газовая колонка. Пострадавшие дети были доставлены в больницу, где после оказания медпомощи их отпустили домой.

При осмотре места происшествия следователи выяснили, что в кухне имеются признаки конструктивных нарушений дымоотводящего канала. Жильцы при ремонте кухни без соответствующего разрешения самостоятельно реконструировали дымовой канал колонки. Следователи продолжают проверку.