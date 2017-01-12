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11:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Две девочки отравились угарным газом в Арзамасском районе

Дети принимали ванну в то время, как на кухне работала колонка.

Две семилетние девочки отравились угарным газом в квартире дома на улице Куликова в поселке Выездное Арзамасского района, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, 11 января дети принимали ванну, и внезапно им стало плохо. В этот момент на кухне работала газовая колонка. Пострадавшие дети были доставлены в больницу, где после оказания медпомощи их отпустили домой.

При осмотре места происшествия следователи выяснили, что в кухне имеются признаки конструктивных нарушений дымоотводящего канала. Жильцы при ремонте кухни без соответствующего разрешения самостоятельно реконструировали дымовой канал колонки. Следователи продолжают проверку.

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