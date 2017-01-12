В Тайшете молодые люди украли гирлянду с ёлки возле администрации города
В Тайшете нетрезвые молодые люди похитили гирлянду с ёлки, установленной возле администрации города.
В Тайшете нетрезвые молодые люди похитили гирлянду с ёлки, установленной возле администрации города.
Как сообщает
Утром сотрудники администрации обратились к правоохранителям с заявлением о краже муниципального имущества. Оперативники уже во второй половине дня задержали злоумышленников, которые вернули гирлянду и раскаялись.
В мэрии отмечают, что на прошедших новогодних каникулах также неизвестные разрушили снежные фигуры на площади Юбилейной. Здесь же и возле хоккейного корта с каждым днём редеют ёлки, которые