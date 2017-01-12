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11:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Тайшете молодые люди украли гирлянду с ёлки возле администрации города

В Тайшете нетрезвые молодые люди похитили гирлянду с ёлки, установленной возле администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь с 10 на 11 января 2017 года два молодых человека припарковали свой автомобиль возле администрации и стали распивать спиртные напитки. Один из парней ходил вокруг установленной поблизости ёлки, разматывая и сматывая украшавшую её гирлянду. Затем тайшетцы уехали с площади, но вернулись, сняли часть гирлянды с ёлки и «отбыли с ней восвояси».

Утром сотрудники администрации обратились к правоохранителям с заявлением о краже муниципального имущества. Оперативники уже во второй половине дня задержали злоумышленников, которые вернули гирлянду и раскаялись.

В мэрии отмечают, что на прошедших новогодних каникулах также неизвестные разрушили снежные фигуры на площади Юбилейной. Здесь же и возле хоккейного корта с каждым днём редеют ёлки, которые кто-то растаскивает «буквально по веточкам». По информации пресс-служба городской администрации, вандализмом занимаются взрослые люди.

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