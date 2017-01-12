В Тайшете молодые люди украли гирлянду с ёлки возле администрации города

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь с 10 на 11 января 2017 года два молодых человека припарковали свой автомобиль возле администрации и стали распивать спиртные напитки. Один из парней ходил вокруг установленной поблизости ёлки, разматывая и сматывая украшавшую её гирлянду. Затем тайшетцы уехали с площади, но вернулись, сняли часть гирлянды с ёлки и «отбыли с ней восвояси».

Утром сотрудники администрации обратились к правоохранителям с заявлением о краже муниципального имущества. Оперативники уже во второй половине дня задержали злоумышленников, которые вернули гирлянду и раскаялись.