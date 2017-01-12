Началась проверка дела погибшего в тюрьме новосибирца

Служба собственной безопасности (ССБ) ГУ МВД по Новосибирской области вмешалась в уголовное дело известного общественника Павла Подъячева, арестованного в марте 2015 года и погибшего 21 ноября 2016 года в тюремной больнице. Ведомство начало проверку по факту многочисленных нарушений, допущенных полицейскими в отношении общественника.

«Ваше обращение руководством ГУ внимательно рассмотрено, — говорится в ответе заместителя начальника оперативно-розыскной части ССБ ГУ МВД по НСО Евгения Ганицкого. — Принято решение о проведении проверки по указанным фактам».

В заявлении, например, указаны факты фальсификаций материалов уголовного дела. Следствие по делу Подъячева вело УМВД по городу Новосибирску, но в июне 2015 года оно попыталось передать его в Следственный комитет РФ. Начальник следственного отдела СКР по Советскому району Новосибирска Игорь Штанг не только отказался принять дело, но и обратил внимание на грубые нарушения, допущенные полицейскими. В его письме от 29 июня 2015 года он отметил «незаполненные или не полностью заполненные графы в протоколах следственных действий, неуказанное время производства следственных действий и т. д. ».

Тем не менее, при передаче дела в протоколах эти недостатки отсутствовали, то есть их переделали «задним числом», по сути сфальсифицировали.

«Еще одно нарушение — это “бытовая характеристика”, которую Павлу Подъячеву дал участковый отдела полиции № 10 “Советский” УМВД по Новосибирску Александр Бородин по просьбе следователя вскоре после задержания, — заявил общественный защитник погибшего руководителя программы общественной безопасности “Безопасный район” Александр Галичанин. — Во-первых, сама характеристика и запрос на нее явно подготовлены при подозрительных обстоятельствах — не зарегистрированы в установленном порядке, характеристика не на бланке, а просто на листе, без печати и т. п. Во-вторых, сведения для нее взяты откуда-то “с потолка”. Потому что защита представляла в суд ходатайства прямо противоположного содержания от десятков известных в Новосибирске чиновников, депутатов, общественников, предпринимателей, где подробно рассказывалось и об общественной деятельности Подъячева, и об его человеческих качествах, и о тяжелых заболеваниях. Среди подписантов были член правительства Новосибирской области Анатолий Дюбанов, вице-мэр Новосибирска Валерий Шварцкопп, депутат горсовета Наталья Пинус, ректор НГУ Михаил Федорук, председатель совета директоров УК “Биотехнопарк” Андрей Бекарев и многие другие. Проблема в том, что эта “бытовая характеристика” была использована в качестве одного из оправданий самого первого решения о взятии Подъячева под стражу, а уже дальше судьям было проще продлевать принятое решение».

Отдельный набор нарушений, указанный в жалобе, касается старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области подполковника полиции Василия Аксёнова. Например, тот отрядил на задержание общественника целый отряд спецназа не менее чем из семи бойцов. Или уже после задержания около 10 часов, еще до возбуждения уголовного дела, продержал в наручниках, не давая вызвать адвоката, что подтверждается показаниями, которые в суде дали понятые и один из спецназовцев.

Более того, Подъячев, по показаниям Аксёнова в суде, является если не лидером, то активным участником организованной преступной группы, которая якобы вымогала деньги с людей, жгла им машины и офисы и т. п. Правда, ни одного участника за прошедшие два года так и не было установлено, не говоря уже о привлечении к ответственности. Не было установлено и ни одного потерпевшего от деятельности «ОПГ».