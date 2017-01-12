Началась проверка дела погибшего в тюрьме новосибирца
Дело продолжается, несмотря на смерть фигуранта.
Дело продолжается, несмотря на смерть фигуранта.
Служба собственной безопасности (ССБ) ГУ МВД по Новосибирской области вмешалась в уголовное дело известного общественника Павла Подъячева, арестованного в марте 2015 года и погибшего 21 ноября 2016 года в тюремной больнице. Ведомство начало проверку по факту многочисленных нарушений, допущенных полицейскими в отношении общественника.
«Ваше обращение руководством ГУ внимательно рассмотрено, — говорится в ответе заместителя начальника
В заявлении, например, указаны факты фальсификаций материалов уголовного дела. Следствие по делу Подъячева вело УМВД по городу Новосибирску, но в июне 2015 года оно попыталось передать его в Следственный комитет РФ. Начальник следственного отдела СКР по Советскому району Новосибирска Игорь Штанг не только отказался принять дело, но и обратил внимание на грубые нарушения, допущенные полицейскими. В его письме от 29 июня 2015 года он отметил «незаполненные или не полностью заполненные графы в протоколах следственных действий, неуказанное время производства следственных действий
Тем не менее, при передаче дела в протоколах эти недостатки отсутствовали, то есть их переделали «задним числом», по сути сфальсифицировали.
«Еще одно нарушение — это “бытовая характеристика”, которую Павлу Подъячеву дал участковый отдела полиции № 10 “Советский” УМВД по Новосибирску Александр Бородин по просьбе следователя вскоре после задержания, — заявил общественный защитник погибшего руководителя программы общественной безопасности “Безопасный район” Александр Галичанин. —
Отдельный набор нарушений, указанный в жалобе, касается старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области подполковника полиции Василия Аксёнова. Например, тот отрядил на задержание общественника целый отряд спецназа не менее чем из семи бойцов. Или уже после задержания около 10 часов, еще до возбуждения уголовного дела, продержал в наручниках, не давая вызвать адвоката, что подтверждается показаниями, которые в суде дали понятые и один из спецназовцев.
Более того, Подъячев, по показаниям Аксёнова в суде, является если не лидером, то активным участником организованной преступной группы, которая якобы вымогала деньги с людей, жгла им машины и офисы
«Проверка уже идет: сегодня я побывал в ССБ ГУ МВД по Новосибирской области, дал объяснения по своему заявлению, — пояснил Александр Галичанин. — Например, пояснил, что многочисленные нарушения, допущенные полицейскими в отношении Подъячева, — явно не цепочка совпадений. У нас есть серьёзные основания полагать, что дело против Павла было сфабриковано в преддверии выборов 2015 года