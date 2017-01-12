Адвокат пойманного нетрезвым за рулем свердловского депутата Карапетяна: «Его реально могли «сломать»

Кроме того, адвокат ходатайствовал об исключении из перечня доказательств протокола, который послужил основанием для возбуждения административного дела. По его словам, он был составлен «с грубейшим нарушением закона», а на представленном видео вообще не видно, что за рулем был именно Карапетян, зато видно, как к депутату применили физическую силу. По мнению защитника, это было необоснованно.

В рамках судебного заседания адвокат Карапетяна выступил с несколькими ходатайствами. В частности, он попросил приобщить к материалам дела 26 благодарственных писем. Как пояснил защитник, они от общественных организаций, школ, РПЦ и интернатов и связаны с благотворительной деятельностью парламентария.

В результате к делу были приобщены благодарственные письма Карапетяна, остальные ходатайства суд оставил до исследования материалов. После этого суд зачитал протокол об административном правонарушении, согласно которому депутат отказался проходить медосвидетельствование и предоставил слово адвокату Карапетяна.

«Думаю, что все заявленные ходатайства будут подтверждены, потому что они объективны», — заявил защитник парламентария.

Третье ходатайство было связано с приглашением в суд понятых и всех участников задержания. Самое задержание он назвал «загонной охотой» и выразил недоумение, почему на рядовой инцидент приехало четыре патруля.

Он также отметил, что полицейские не сняли отпечатки пальцев с руля, чтобы доказать, что за рулем был именно депутат.

«Доказательств, что Карапетян находился за рулем, не представлено, кроме слов полицейских. Каждый автомобиль ДПС оснащен регистратором, вызывает удивление, что никакого видео, подтверждающего их слова, нет. Съемка ведется тогда, когда Карапетяна заставляют выйти с заднего пассажирского сидения. А дальше происходит то, что происходит: человеку, который едет на заднем сидении, предлагают пройти медосвидетельствование. Мой подзащитный отрицает факт своего участия», — высказал свою точку зрения на инцидент адвокат Армена Карапетяна.

«Карапетян отказался от прохождения медосвидетельствования по причине того, что к нему была неправомерно применена физическая сила, без каких-либо оснований и предупреждения», — отметил защитник народного избранника.

«Ладно, все ничего, свернули и бывает, в жизни Карапетяна, как любого мужчины, были и не такие обстоятельства. Но все это сопровождалось комментариями типа “сломать”, а это значит применить тяжкие телесные повреждения. Мой подзащитный принял решение прекратить это все, потому что реально могли “сломать”. Пусть лучше административный протокол, чем переломы. Он принял такое решение, как он считал, единственно правильное на тот момент, поскольку опасался за здоровье сопровождающих лиц», — отметил защитник депутата.

Отметим, что, согласно рапортам полицейских, физическая сила к Карапетяну была применена после того, как он в ответ на предложение пройти в патрульную машину для составления протокола попытался скрыться. После этого на подмогу были также вызваны четыре экипажа ДПС. Кроме того, согласно рапортам, изначально Карапетян находился за рулем авто, однако, когда полицейские заподозрили, что он принимал алкоголь, депутат пересел в аналогичную машину сопровождения в качестве пассажира, а один из его охранников сел за руль авто Карапетяна. На видеорегистратор из патрульной машины происходящее не попало поскольку авто было припарковано за «Мерседесами» народного избранника.

В рамках судебного заседания также было изучено видео отказа Карапетяна от прохождения медосвидетельствования и применения к нему физической силы и допрошены инспекторы ДПС, задерживавшие парламентария. По словам одного из них, изначально кортеж депутата остановили, поскольку вопросы у полицейских появились к тонировке «Мерседесов». Он также подтвердил, что за рулем авто находился Карапетян, который предъявил удостоверение депутата ЗакСО, другие документы — права и документы на автомобиль — он предъявить отказался, заявив, что у него их нет с собой.

Как рассказал инспектор ГИБДД, в машине Карапетян находился с девушкой «лет 35», а от депутата пахло алкоголем. Отвечая на вопрос адвоката, почему на видеорегистраторе патрульного автомобиля нет момента того, как Карапетян пересаживается из одного «Мерседеса» в другой, инспектор пояснил, что когда авто не заведено, регистратор не работает. Полицейские несли службу, и машина была припаркована и заглушена. Что касается снятия отпечатков с руля и панели приборов, инспектор отметил, что речь идет об административном правонарушении, а не уголовном преступлении.

«Те доказательства, которые представлены суду, и те свидетели меня не убедили, что физическая сила была применена законно», — отметил адвокат.

Он заявил, что сотрудники полиции вели себя некорректно по отношению к Карапетяну и якобы даже превышали свои полномочия.

«Мы не увидели ни одного объективного свидетельства, что Карапетян управлял автомобилем, кроме рапортов и слов людей, связанных корпоративной этикой», — заявил защитник парламентария.

Адвокат заявил, что не понимает, зачем сотрудник полиции «приблизил камеру к лицу моего подзащитного».

«Это просто провокация. К сожалению, у моего подзащитного не хватило нервов, и он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. И правильно, я бы также сделал», — сказал адвокат.

В настоящее время в заседании объявлен перерыв до 14.00. Сразу после суд объявит решение.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после инцидента Карапетян заявлял, что находился в это время в Москве. В ЗакСО уже заявили, что случай Карапетяна рассмотрит мандатная комиссия. А полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, комментируя дорожный инцидент, отметил, что подобные происшествия не позволяют говорить о соответствии парламентариев депутатскому статусу и они должны дисциплинарно наказываться.