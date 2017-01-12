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11:56 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области за несколько часов угнал и ограбил автомобили «пятерку», «шестерку» и «семерку»

Молодой тарчанин совершил целую серию преступлений за короткий срок.

Вчера в ОМВД по Тарскому району обратился местный житель — из его автомобиля «шестерка», припаркованного возле дома, некто вытащил колонки. Едва следственная группа прибыла на место происшествия, как в полицию поступило новое сообщение от жителя района: неизвестный обокрал «семерку» и пытался угнать еще один «ВАЗ», на сей раз «пятерку».

Полицейские, опросив заявителя, установили, что местный житель оставил свой «ВАЗ-2105» с ключом зажигания в замке и ненадолго зашел в дом. Выйдя, мужчина обнаружил за рулем своей «пятерки» незнакомца. При виде хозяина автомобиля угонщик ринулся прочь. Местный житель обнаружил, что в машине соседки, припаркованной рядом «семерке», недостает автомагнитолы.

Получив приметы подозреваемого, полиция предположила, что это ранее судимый 20-летний житель района. В октябре 2016 года жителю Тары за кражу назначили условный срок сроком 1 год и 10 месяцев. Силовики через пару часов после попытки угона и краж задержали парня у приятелей.

Дознаватель установил, что парень заранее решил воровать из машин и слонялся по улицам Тары, выглядывая автомобили без сигнализации. Проникнув в последнюю машину и увидев в гнезде ключ зажигания, парень решил покататься.

Все уголовные дела, возбужденные в отношении юноши, объединены в одно производство, расследование все еще продолжается.

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