В сети появились кадры шокирующего нападения подростка на продавщиц
В сети появилось видео шокирующего нападения 16-летнего подростка на двух продавщиц супермаркета в Уфе. Видео опубликовал портал life.ru.
В сети появилось видео шокирующего нападения 16-летнего подростка на двух продавщиц супермаркета в Уфе. Видео опубликовал портал life.ru.
Напомним, 10 января 16-летний подросток зашел вечером в супермаркет «Монетка» в Черниковке. Выхватив нож, он нанес несколько ударов 23-летней
К слову, по словам самого подростка, на продавщиц он напалпотому, что хотел «посмотреть, как умирают люди». Об этом life.ru рассказали источники в правоохранительных органах: «Студент без доли сожаления признался, что очень хотел наблюдать, как умирают люди. Парня спросили, раз он шёл убивать людей, почему он караулил именно сотрудниц магазина? Почему не стал нападать на прохожих? На что он ответил, что прохожие были в верхней одежде — через неё нож бы не прошёл».