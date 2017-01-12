В сети появились кадры шокирующего нападения подростка на продавщиц

Напомним, 10 января 16-летний подросток зашел вечером в супермаркет «Монетка» в Черниковке. Выхватив нож, он нанес несколько ударов 23-летней девушке-менеджеру, а затем ранил и 59-летнюю женщину-кассира. Обе женщины госпитализированы в тяжелом состоянии, но угрозы для их жизней нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

К слову, по словам самого подростка, на продавщиц он напалпотому, что хотел «посмотреть, как умирают люди». Об этом life.ru рассказали источники в правоохранительных органах: «Студент без доли сожаления признался, что очень хотел наблюдать, как умирают люди. Парня спросили, раз он шёл убивать людей, почему он караулил именно сотрудниц магазина? Почему не стал нападать на прохожих? На что он ответил, что прохожие были в верхней одежде — через неё нож бы не прошёл».