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12:56 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане изъяли около девяти тысяч литров спиртосодержащей жидкости

КАЗАНЬ, 12 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Полицейские задержали в Набережных Челнах местного жителя по подозрению в реализации и хранении спиртосодержащей жидкости, у которого изъято более 8,8 тысячи литров спиртосодержащей жидкости двойного назначения без документов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА Новости

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Набережные Челны задержали 32-летнего местного жителя, который занимался хранением и оптовым распространением спиртосодержащей продукции, а именно этилового спирта и фармацевтического антисептического раствора», — сказала Волк.

По информации МВД, на складе, расположенном в одном из промышленных районов Набережных Челнов, оперативники обнаружили данную продукцию, при этом на всю продукцию отсутствовала какая-либо документация. В помещении склада при проведении обыска было изъято в общей сложности 8,85 тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Данная продукция подлежит реализации либо через аптечную сеть, либо при наличии лицензии.

По данному факту Госалкогольинспекцией возбуждено административное расследование.

Вся изъятая спиртосодержащая продукция находится на ответственном хранении на одном из предприятий Набережных Челнов.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. От отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.

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