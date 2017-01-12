Росгвардия задержала в Краснодаре четырех диггеров

Как сообщает «Югополису» Татьяна Скрипко, пресс-секретарь ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, накануне в Краснодаре сотрудники вневедомственной охраны совместно с работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии задержали четверых мужчин, которые незаконно проникли на территорию охраняемого объекта — водозабора «Кировский».

Как выяснилось, поздним вечером молодые люди перелезли через забор с колючей проволокой. У них были обнаружены несколько пар матерчатых перчаток, маски с прорезями для глаз, мобильный телефон с фотографиями водозабора и других городских сооружений. Для дальнейшего разбирательства правонарушители были переданы сотрудникам полиции.

Задержанными оказались житель Краснодара и его знакомые из Динского района, в возрасте от 18 до 20 лет. Трое их них являются студентами различных образовательных учреждений, при этом двое из компании ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Молодые люди сообщили, что увлекаются так называемым диггерством (исследованием подземных коммуникаций) и не имели каких-либо преступных целей, а изъятые вещи необходимы для личной безопасности при исследовании сооружений.