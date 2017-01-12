Росгвардия задержала в Краснодаре четырех диггеров
Молодые люди привлечены к административной ответственности за самовольное проникновение на охраняемый объект.
Молодые люди привлечены к административной ответственности за самовольное проникновение на охраняемый объект.
Как сообщает «Югополису» Татьяна Скрипко,
Как выяснилось, поздним вечером молодые люди перелезли через забор с колючей проволокой. У них были обнаружены несколько пар матерчатых перчаток, маски с прорезями для глаз, мобильный телефон с фотографиями водозабора и других городских сооружений. Для дальнейшего разбирательства правонарушители были переданы сотрудникам полиции.
Задержанными оказались житель Краснодара и его знакомые из Динского района, в возрасте от 18 до 20 лет. Трое их них являются студентами различных образовательных учреждений, при этом двое из компании ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Молодые люди сообщили, что увлекаются так называемым диггерством (исследованием подземных коммуникаций) и не имели
За самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект на правонарушителей были составлены административные протоколы. Диггеров ждут штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, уточняет